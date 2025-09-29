Ataque masivo por parte de Rusia hacia Ucrania

En las últimas horas, Ucrania acusó a Rusia de haber lanzado durante el fin de semana un ataque masivo con cientos de drones y misiles que dejaron al menos cuatro muertos, entre ellos una niña de doce años, y decenas de heridos. Estos nuevos bombardeos se producen después de que Moscú advirtiera a las potencias de la OTAN contra cualquier reacción a las supuestas incursiones en su espacio aéreo y de que Ucrania anunciara haber recibido su primer sistema antiaéreo Patriot, proveniente de Israel.

Por lo pronto, lo único claro es que los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra continúan fracasando, sumado a que Rusia afirma estar decidida a continuar su ofensiva. “Moscú quiere seguir luchando y matando, y solo merece la presión más severa por parte de todo el mundo”, declaró el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tras los ataques. El mandatario denunció en X, exTwitter, que el ataque masivo y prolongado contra Ucrania se extendió más de doce horas: “Casi 500 drones de ataque y más de 40 misiles”, entre ellos misiles Kinzhal, y el regreso esta mañana de los Shahed ruso-iraníes a los cielos ucranianos. Según el presidente, los golpes fueron “brutales” y dirigidos de forma “deliberada y selectiva” contra ciudades y civiles.

Los principales objetivos fueron Kiev y sus alrededores, así como las regiones de Zaporizhia, Jmelnitski, Sumy, Mykolaiv, Chernígov y Odessa. En la capital resultaron dañados, entre otros, el edificio del Instituto de Cardiología. Los servicios de rescate precisaron que el cuerpo de la niña fallecida fue recuperado de entre los escombros de un edificio residencial de cinco pisos en el barrio de Solomianski, donde también murieron dos personas.