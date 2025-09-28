Al menos 38 muertos en una estampida en India

Al menos 38 personas murieron y más de 50 resultaron heridas en India durante una estampida en un mitin político de Vijay, actor tamil convertido en político, que realizaba una campaña en el estado sureño de Tamil Nadu.

Fuentes hospitalarias advirtieron que la cifra de fallecidos podría aumentar, ya que varios de los afectados permanecen en estado grave.

Vijay, uno de los actores más reconocidos y rentables del cine tamil en las últimas tres décadas, ha congregado grandes multitudes desde el lanzamiento de su partido político, Tamilaga Vettri Kazhagam, en 2024.

El partido ha dirigido críticas tanto al partido gobernante estatal DMK como al Partido Bharatiya Janata del primer ministro Narendra Modi.

Durante el mitin, imágenes muestran a Vijay lanzando botellas de agua desde la parte superior del vehículo a simpatizantes que se desmayaban y solicitando ayuda a la Policía cuando la multitud se volvió incontrolable.