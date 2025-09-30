Decenas de muertos por tifón en Filipinas y Vietnam

El paso del tifón Bualoi por Filipinas y Vietnam ha dejado al menos 35 personas fallecidas, indicaron las autoridades de ambos países del sudeste asiático, que decretaron la evacuación de decenas de miles de personas. Después de golpear Filipinas la semana pasada, la tormenta tocó tierra el domingo en Vietnam con vientos de 130 kilómetros por hora que arrancaron techos y tumbaron postes de red eléctrica. El tifón, el 10° en azotar a Vietnam este año, provocó la muerte de al menos 11 personas y dejó unos 20 desaparecidos.

En Filipinas, donde 400.000 personas fueron evacuadas la semana pasada por la tormenta, un funcionario de defensa civil actualizó en las últimas horas el balance de muertos de 11 a 24 fallecidos. Según el Ministerio de Medio Ambiente, más de 53.000 personas fueron evacuadas en Vietnam. Además, la autoridad aeronáutica decretó el cierre de cuatro aeropuertos nacionales y la cancelación o retrasos en más de 180 vuelos.