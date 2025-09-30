Trump dio a conocer un plan de 20 puntos para el conflicto en Franja de Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes, al recibir en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que tiene “mucha confianza” en que se logrará un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza. Este encuentro se convirtió en el quinto entre ambos en lo que va del año. La reunión se dio en un contexto marcado por el creciente aislamiento internacional de Israel, provocado por su negativa a detener la ofensiva en Gaza y por el reconocimiento del Estado palestino por parte de históricos aliados de Tel Aviv, como el Reino Unido y Francia.

En el encuentro, ambos líderes abordaron un plan impulsado por Washington que contempla declarar un alto el fuego permanente en Gaza, liberar a los rehenes de Hamás, excarcelar a prisioneros palestinos en Israel, retirar al Ejército israelí de la Franja y definir la futura gobernanza del enclave. Tanto Israel como Estados Unidos coinciden en que Hamás no debe tener ningún papel en la administración de Gaza.

En lo que refiere a la futura gobernanza, el plan determina que se establecerá un gobierno de transición supervisado por una junta presidida por el propio Trump. Estados Unidos se compromete además a mediar entre Israel y Palestina para “una coexistencia pacífica”, pudiendo esto significar una posible apertura a la creación de un Estado palestino.

Por ahora, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, entregó su apoyo al plan de paz del presidente estadounidense. “Apoyo su plan para poner fin a la guerra en Gaza, que logra nuestros objetivos bélicos, que traerá de vuelta a Israel a todos nuestros rehenes, desmantelará las capacidades militares de Hamás, pondrá fin a su gobierno político y garantizará que Gaza nunca vuelva a representar una amenaza para Israel”, declaró Netanyahu en rueda de prensa junto a Trump. “Gaza no debe ser gobernada por Hamás ni la Autoridad Palestina, sino por quienes quieren una paz con Israel. Respecto a la Autoridad Palestina, no debe tener ningún rol en Gaza sin pasar por una transformación clara y genuina, no es solo palabras, debe ser duradera”, agregó también el líder israelí.