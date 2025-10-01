Se derrumbó un colegio en Indonesia

En las últimas horas, una escuela que estaba en obras en Indonesia se derrumbó, causando al menos un muerto, un niño de 13 años, 99 heridos, algunos en estado crítico. La mayoría de los estudiantes que se encontraban en la sala que se ha destruido eran chicos de entre 12 y 17 años.

Los equipos de rescate continúan trabajando para rescatar a otros alumnos que se teme que quedaron atrapados tras el derrumbe en el internado islámico de Al Khoziny, en la ciudad de Sidoarjo, en Java Oriental. Los equipos de rescate dijeron haber visto más cuerpos enterrados bajo los escombros, lo que indica que es probable que aumente el número de víctimas mortales. “Hemos estado suministrando oxígeno y agua a los que siguen atrapados bajo los escombros y manteniéndolos con vida mientras nos esforzamos por sacarlos”, declaró Nanang Sigit, que dirigió las labores de rescate.

Según el portavoz de la Policía provincial, Jules Abraham Abast, los alumnos se encontraban rezando por la tarde en un edificio que estaba siendo ampliado sin autorización cuando se derrumbó. La sala de oración constaba originalmente de sólo dos plantas, pero había sido reformada sin permiso para añadir otros dos pisos más.