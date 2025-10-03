Movilizaciones en Francia contra el ajuste fiscal de Macron

Al menos 195.000 personas protestaron ayer en todo Francia contra recortes presupuestarios. Se trató de la tercera jornada de protestas en un mes contra el Gobierno y los recortes presupuestarios.

“Tres huelgas en un mes es algo inédito. No se puede gobernar un país contra el propio país (…) Si nada cambia vamos a pasar de una crisis democrática a una crisis de régimen”, declaró la secretaria general de la CGT, Sophie Binet, en la manifestación parisina, que arrancó a las dos de la tarde en la Plaza de Italia.

Desde los sindicatos aseguran que el “enfado social” persiste y que la presión sobre el nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, va a continuar.

Designado por Macron el 9 de septiembre tras la caída del centrista François Bayrou, Lecornu todavía no cuenta con mayoría parlamentaria para aprobar el presupuesto2026.

Los sindicatos instan a Lecornu a abandonar las medidas presupuestarias propuestas por su predecesor, que incluyen congelaciones de bienestar social y medidas de austeridad que muchos dicen que erosionarán aún más el poder adquisitivo de los trabajadores con salarios bajos y de clase media. También piden mayores impuestos a los ricos.

“Es cierto, es la primera vez que hay tres días de huelgas y protestas en un mes sin un gobierno o presupuesto. Esto muestra el nivel de ira social”, indicó Sophie Binet, lideresa del sindicato CGT.

“¿Por qué estamos protestando ahora? Porque sentimos que es ahora cuando se están tomando las decisiones, y queremos ser escuchados”, expresó a la cadena de noticias BFM TV.