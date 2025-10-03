Hamas dijo estar dispuesto a liberar rehenes y ceder la administración de Gaza bajo un plan de Trump

El grupo islamista Hamas afirmó este viernes que está dispuesto a liberar a todos los rehenes israelíes y a entregar la administración de la Franja de Gaza a un organismo independiente de tecnócratas palestinos, en el marco de la propuesta presentada por Donald Trump para poner fin al conflicto.

En su respuesta al plan de 20 puntos elaborado por el presidente estadounidense —que les dio plazo hasta el domingo para aceptar o rechazarlo—, la organización palestina expresó su “aprobación de la liberación de todos los prisioneros de la ocupación, tanto vivos como remanentes, de acuerdo con la fórmula de intercambio contenida en la propuesta del presidente Trump”.

Hamas también sostuvo que la nueva administración debería surgir “del consenso nacional palestino y con apoyo árabe e islámico”. Al mismo tiempo, evitó pronunciarse sobre una de las principales condiciones exigidas por Israel y Estados Unidos: el desarme total del grupo, postura que la organización ha rechazado en el pasado.

En su comunicado, el grupo dijo “apreciar los esfuerzos árabes, islámicos e internacionales, así como los del presidente estadounidense Donald Trump, que exigen el fin de la guerra en Gaza, el intercambio de prisioneros y la entrada inmediata de ayuda humanitaria”. Sin embargo, subrayó que muchos de los puntos planteados “deben ser negociados” antes de alcanzar un acuerdo definitivo.