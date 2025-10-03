Tres muertos por un ataque terrorista a una sinagoga en Manchester

Dos muertos, varios heridos, y un agresor abatido por la policía fue el saldo de un ataque a la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation en el barrio de Crumpsall, en el norte de Manchester, Inglaterra en el marco del Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío.

Un hombre embistió con su vehículo a un grupo de personas que se encontraban en las inmediaciones del templo y luego apuñaló a varios asistentes. La policía de Greater Manchester respondió rápidamente, disparando al agresor, quien fue declarado muerto en el lugar.

Vale resaltar que las autoridades también confirmaron que al menos cuatro personas resultaron heridas en el ataque. La policía declaró el incidente como un "incidente mayor" y activó el protocolo “Plato”, utilizado en situaciones de ataque terrorista.

A su vez, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, aseguró estar "consternado por el ataque a la sinagoga en Crumpsall". "El hecho de que esto haya ocurrido en Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío, lo hace aún más horrible. Mis pensamientos están con los seres queridos de todos los afectados y mi agradecimiento a los servicios de emergencia y a todos los socorristas", completó.