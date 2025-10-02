El gobierno de Ecuador busca modernizar las Fuerzas Armadas y la Policía

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley económico, el cual catalogaron como “urgente”, que busca fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional mediante incentivos tributarios y donaciones, en momentos en que el país cumple diez días de protestas contra la eliminación del subsidio al diésel. “La Ley tiene por objeto establecer un régimen económico de incentivos tributarios y de facilitación de donaciones, destinado exclusivamente al fortalecimiento de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas”, precisaron.

La Secretaría de Comunicación de la Presidencia, a través de un comunicado, informó que estas donaciones contribuirán en el cumplimiento de sus labores constitucionales, mediante la modernización de equipamiento e insumos para la ejecución de actividades por la seguridad de la ciudadanía en sectores estratégicos. Las donaciones podrán ser de bienes muebles o inmuebles, equipamiento o suministros nuevos, en condiciones óptimas para su uso. En el caso de contribuyentes nacionales, darán lugar a una rebaja de su impuesto a la renta causado en el respectivo período fiscal, conforme las condiciones, límites y procedimientos establecidos en la Ley y su Reglamento.

“Pese a que existen actores políticos que obstaculizan el fortalecimiento de las fuerzas del orden, a este gobierno nada lo detiene y siempre insistirá en garantizar la seguridad del país. La seguridad de Ecuador es una prioridad inaplazable”, destacó Noboa.

Bajo este contexto, el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, confirmó que fueron liberados 16 militares que aún permanecían retenidos en la provincia de Imbabura, epicentro de las protestas indígenas por el alza del precio del diésel. El ministro de Defensa ecuatoriano indicó que los liberados se están sometiendo a análisis médicos para saber cómo se encuentran, pero avanzó que hay personal militar que “está muy golpeado”. Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país y que convocó a las protestas, dijo que desconocía de estas retenciones: “Nosotros no somos pueblos que secuestramos”.