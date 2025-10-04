Venezuela denuncia presencia de aviones de combate de EE. UU. cerca de sus costas

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció en las últimas horas el "acoso militar" por parte de "aviones de combate" de EE.UU., y aseguró que volaron cerca de las costas venezolanas en el mar Caribe, donde el Gobierno de Donald Trump mantiene un despliegue naval bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Según detallaron, la incursión fue de al menos cinco aviones de combate estadounidenses a solo 75 kilómetros del litoral central de Venezuela. Los cazas, identificados volando a 35.000 pies de altura y a 400 nudos de velocidad, fueron detectados por el Comando de Defensa Aeroespacial Integral (CODAI) dentro del espacio aéreo de responsabilidad de Maiquetía, principal región de información de vuelo del país.

En la jornada de ayer, EE. UU destruyó otra lancha con presuntos narcotraficantes cerca de Venezuela y elevó su ofensiva en el Caribe.

Como resultado del operativo, murieron cuatro personas a las que las autoridades estadounidenses acusan de pertenecer a organizaciones de narcotráfico.