Hamás aceptó liberar a todos los rehenes en Gaza y discutir el plan de Trump

El grupo Hamas anunció en la jornada de ayer su disposición a liberar a todos los rehenes israelíes y a entregar la administración de la Franja a un gobierno independiente de tecnócratas palestinos “basado en un consenso nacional palestino y con apoyo árabe e islámico”.

La organización islamista le da luz verde de esta manera a una parte de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que les había dado hasta este domingo para llegar a una decisión.

Según expresó Hamas en un comunicado, liberará a los rehenes “según el intercambio propuesto por el presidente Trump, siempre y cuando las condiciones necesarias para el intercambio estén aseguradas”.

Asimismo, el grupo precisó en su comunicado: “La resistencia islámica valora los esfuerzos árabes, islámicos e internacionales, y los esfuerzos del presidente Donald Trump que llaman a un alto el fuego en Gaza, al intercambio de prisioneros, a la entrada inmediata de ayuda, rechazando la ocupación de la Franja y el desplazamiento de nuestro pueblo palestino”.

Hamas sostuvo que “los otros puntos incluidos en la propuesta del presidente Trump que tienen que ver con el futuro de la Franja de Gaza y el derecho legítimo del pueblo palestino” están atados a una posición nacional y a resoluciones y leyes internacionales. Esto, agregaron, será discutido en una “mesa de trabajo palestina unificada en la que Hamas participará y colaborará responsablemente”.

La aceptación de Hamás llegó apenas unas horas después de que mandatario norteamericano endureciera su mensaje con un ultimátum. Si el grupo no respondía positivamente antes del domingo a las 18.01 hora de Washington “se desataría un infierno como nunca se ha visto antes”. El presidente lo había advertido en redes sociales: “Habrá paz en Oriente Próximo, de un modo u otro”.

Tras la respuesta de Hamas, Trump instó a Israel a detener los bombardeos sobre el enclave palestino.

“Basándome en la declaración que Hamas acaba de emitir, creo que están listos para una paz duradera. ¡Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza, para que podamos sacar a los rehenes de manera segura y rápida! En este momento, es demasiado peligroso hacerlo. Ya estamos en conversaciones sobre los detalles que deben organizarse. Esto no es solo sobre Gaza, se trata de la tan buscada paz en Medio Oriente”, señaló Trump en un mensaje en la plataforma Truth Social.

El plan de paz propuesto esta semana por Trump establece un alto el fuego, la liberación de los rehenes en 72 horas, el desarme de Hamas y una retirada gradual de las fuerzas israelíes de Gaza. La iniciativa ha sido respaldada por potencias internacionales, entre ellas varios países árabes y musulmanes.