Palestina e Israel discutirán el plan de paz de Trump en Egipto

Con el objetivo de cerrar los detalles de la propuesta de plan de paz para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump, el Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio confirmó en las últimas horas que las delegaciones israelíes y del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) mantendrán contactos en El Cairo a partir de mañana.

“Egipto acogerá reuniones de delegaciones israelí y palestina el 6 de octubre de 2025 para debatir las condiciones concretas y los detalles del intercambio de todos los rehenes israelíes y presos palestinos de acuerdo con la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump”, explicó el Ministerio de Exteriores egipcio en un comunicado.

Se espera que la delegación de Hamas llegue a Sharm el-Sheikh, en Egipto y en las conversaciones también participaría una delegación qatarí. Durante el encuentro se definirían con base al plan de 20 puntos presentado por Estados Unidos el pasado lunes.

Por parte del gobierno israelí, el primer ministro Benjamín Netanyahu confirmó el envío de una delegación encabezada por el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer.

La representación de Washington estará liderada por el enviado de Trump, Steve Witkoff, y por Jared Kushner, yerno de Trump.

En esta primera etapa se contemplaría la liberación de todos los rehenes en poder de Hamás a cambio de la excarcelación de 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua, así como de más de mil 700 gazatíes detenidos desde el 7 de octubre de 2023, incluidos mujeres y menores de edad. Se prevé que el intercambio se lleve a cabo en un plazo de 72 horas tras la firma del acuerdo.

Vale resaltar que Hamas dio la bienvenida el pasado viernes a algunos elementos del plan de paz presentado por el presidente estadounidense, aunque reclamó negociaciones sobre varios temas y evitó pronunciarse sobre sus armas.

Hamas respaldó un intercambio de prisioneros, la entrada inmediata de ayuda y rechazó la ocupación del enclave costero, así como el desplazamiento de sus habitantes.

“Estamos listos para iniciar inmediatamente un diálogo y discutir los detalles del intercambio de prisioneros”, señaló Hamas, que también dijo estar de acuerdo con entregar la administración de la Franja a un organismo palestino integrado por tecnócratas.