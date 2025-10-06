Estados Unidos podría intervenir en Ecuador

Tras 15 días del paro nacional popular, las posibilidades de un diálogo entre el gobierno y la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), se cierran y la amenaza de mayor represión se incrementa con una nueva declaratoria de estado de excepción en 12 provincias. Hasta este domingo han detenido a más de 150 personas, hay un comunero asesinado y más de 50 bloqueos en distintas zonas del país, que se desactivan y activan conforme la fuerza policial ingresa o sale de esas zonas.

Los diferentes organismos de defensa de los derechos humanos han denunciado que la mayoría de las detenciones son arbitrarias y se han violentado los procesos legales para acusar de terrorismo a los manifestantes. Marlon Vargas, presidente de la Conaie, advirtió este fin de semana al gobierno: “la paciencia se nos va a acabar, señor presidente”, fueron sus palabras durante una reunión con comuneros en la zona central de la sierra ecuatoriana.