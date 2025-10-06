Estados Unidos podría intervenir en Ecuador
Fuentes cercanas al Gobierno ecuatoriano señalaron la posibilidad de una intervención militar extranjera en caso de desestabilización política.
Tras 15 días del paro nacional popular, las posibilidades de un diálogo entre el gobierno y la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), se cierran y la amenaza de mayor represión se incrementa con una nueva declaratoria de estado de excepción en 12 provincias. Hasta este domingo han detenido a más de 150 personas, hay un comunero asesinado y más de 50 bloqueos en distintas zonas del país, que se desactivan y activan conforme la fuerza policial ingresa o sale de esas zonas.
Los diferentes organismos de defensa de los derechos humanos han denunciado que la mayoría de las detenciones son arbitrarias y se han violentado los procesos legales para acusar de terrorismo a los manifestantes. Marlon Vargas, presidente de la Conaie, advirtió este fin de semana al gobierno: “la paciencia se nos va a acabar, señor presidente”, fueron sus palabras durante una reunión con comuneros en la zona central de la sierra ecuatoriana.