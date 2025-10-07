Renunció el primer ministro francés luego de presentar el gabinete

Continúa ampliándose la crisis política en Francia. En las últimas horas, Sébastien Lecornu, primer ministro, anunció su dimisión al presidente, Emmanuel Macron, horas después de haber designado un nuevo gabinete. El primer ministro aseguró que no contaba con las “condiciones” para ejercer como jefe de gobierno y aprobar unos presupuestos para el año próximo.

La renuncia de Lecornu se produjo tan solo 13 horas después de que se nombrara durante el domingo la composición de un gobierno en el que Lecornu llevaba trabajando desde su propio nombramiento. El propio Lecornu ofreció una declaración pública sobre su decisión: “No se puede ser primer ministro cuando no se dan las condiciones para gobernar”. Asimismo, deploró los “apetitos partidistas” que han llevado a su dimisión y pidió “borrar ciertos egos”.

Además, enumeró tres razones que le impiden seguir siendo jefe de gobierno. En primer lugar, citó el hecho de que los partidos políticos “en ocasiones fingieron ignorar el cambio, la profunda ruptura que representaba no aplicar el Artículo 49.3 de la Constitución”, que permite adoptar leyes sin el acuerdo del Parlamento, y que, según él, desbarataba el “pretexto para la censura previa” en la Asamblea Nacional. Como segundo punto, que “los partidos políticos siguen adoptando una postura como si todos tuvieran mayoría absoluta en la Asamblea Nacional”. El político aseguró que durante las tres semanas de negociaciones que mantuvo con todo el arco parlamentario “estaba dispuesto a ceder, pero cada partido político quiere que el otro adopte su plataforma completa”. Por último, aclaró que la composición del gobierno dentro del núcleo común, es decir, los partidos de centro y derecha que componen el gobierno, no fue “fluida”.

Ante esta situación, el presidente Macron pidió al saliente primer ministro que lleve a cabo “antes del miércoles por la noche las últimas negociaciones sobre una plataforma de acción y estabilidad”. De esta manera, Macron ya le aceptó, en lo que va del año, la renuncia a tres primeros ministros y ya son cinco dentro de su segundo mandato.