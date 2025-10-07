Se derrumbó un edificio en el centro de Madrid

Un edificio en reformas se derrumbó este martes en pleno centro de Madrid, generando caos y conmoción en la capital española. El siniestro ocurrió en la calle de las Hileras, a pocos metros de la plaza Ópera, una zona muy transitada.

De acuerdo con fuentes de la Policía Nacional, tres obreros resultaron heridos, uno de ellos de gravedad con fractura en una pierna, mientras los otros dos sufrieron lesiones leves. Las autoridades desplegaron un importante operativo de rescate, con 11 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid y equipos del SAMUR-PC, que permanecen en el lugar.

El inmueble colapsado se encontraba en obras y, según vecinos, llevaba tiempo abandonado antes de ser reacondicionado para la construcción de un futuro hotel. Testigos describieron un fuerte temblor y una nube de polvo que cubrió la calle.

“Se cayó todo el edificio y no podemos pasar. Está lleno de ambulancias y policías”, relató una comerciante de la zona.

Las autoridades mantienen acordonada y evacuada la zona mientras continúan los trabajos para determinar si aún hay personas atrapadas entre los escombros.