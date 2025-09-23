Más de 15 mil empresas y 220 mil empleos perdidos en la gestión libertaria
El Centro de Economía Política Argentina advierte sobre un escenario generalizado de recesión.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basado en datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), alertó sobre la pérdida de 15.302 empleadores y 219.256 puestos laborales registrados entre noviembre de 2023 y junio de 2025. En noviembre de 2023, el sistema contabilizaba 511.337 empleadores y 9.857.173 trabajadores; para junio de 2025 descendió a 496.035 empleadores y 9.621.034 empleados, una caída directamente ligada a la menor actividad económica.
El CEPA destacó que la expulsión de trabajadores se concentró en empresas de mayor tamaño. El 72% de la pérdida de empleo ocurrió en firmas de más de 500 empleados, con una reducción del 3,54% en su personal, mientras que las empresas de hasta 500 trabajadores aportaron solo el 28% de la caída, con una baja de 1,32%.
En el caso de los empleados, la Construcción fue el rubro más golpeado, con un desplome del 17,1%. Entre los empleadores, el mayor retroceso se registró en Transporte y almacenamiento, con 4.159 bajas, seguido por Servicios inmobiliarios, Comercio, Servicios profesionales y Construcción.
El informe deja en evidencia que la contracción no responde a una dinámica sectorial aislada, sino a un escenario generalizado de recesión.