ATE advirtió que la quita fiscal profundiza el ajuste

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, cruzó al Gobierno nacional por la decisión tomada sobre la eliminación de retenciones a las exportaciones de granos y carnes. “La inmoralidad es política de Estado”, sostuvo, en un mensaje cargado de críticas hacia la gestión libertaria.

Aguiar advirtió que la medida “profundiza el ajuste para las mayorías” y “aumenta los beneficios para las corporaciones”, señalando que se trata de una transferencia de recursos que favorece a los grandes exportadores en detrimento de trabajadores y jubilados que “siguen sufriendo recortes”.

“La quita total de retenciones a los ricos del campo no es una política pública, es inmoralidad. Esta medida es inaceptable mientras los sectores populares padecen el ajuste. No hay justificación económica ni social”, remarcó.

En esa línea, el dirigente apuntó contra la gestión de La Libertad Avanza: “La premisa no es destruir el Estado, sino construir un Estado para los ricos. Ya se gastaron la plata del blanqueo, del FMI, de las cosechas y se la están fugando toda. Nos van a dejar sin nada”, aseguró.

El secretario de ATE subrayó que la eliminación de retenciones no solo reduce recursos fiscales, sino que profundiza desigualdades regionales y sectoriales. Asimismo, señaló que, mientras los grandes exportadores aumentan sus ganancias, gobiernos provinciales y municipales enfrentan restricciones presupuestarias que complican la prestación de servicios esenciales.

Por último, advirtió que estas políticas impactan en la paz social. En ese sentido, vinculó la decisión con el envío de la Ley de Emergencia en Discapacidad nuevamente al Congreso para definir partidas presupuestarias. “Los tenemos que frenar”, concluyó Aguiar.