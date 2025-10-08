Trump envió negociadores a Egipto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su optimismo sobre los avances hacia un acuerdo en Gaza entre Israel y Hamas, comentando también que un equipo estadounidense partió rumbo a Egipto para participar en las negociaciones. En declaraciones a los periodistas en el Despacho Oval, Trump dijo: “Creo que existe la posibilidad de que podamos lograr la paz en Oriente Medio. Una vez que se alcance un acuerdo sobre Gaza, haremos todo lo posible para asegurarnos de que todos cumplan el acuerdo”.

El republicano se reunió con su equipo de seguridad nacional con el objetivo de analizar el progreso de las negociaciones sobre el acuerdo para la liberación de los rehenes y el fin de la guerra en Gaza. Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, dijo que su país sigue apoyando “firmemente a Israel”. “Seguimos apoyando firmemente a Israel en nuestro compromiso de defender la libertad y derrotar al terrorismo”, comentó.

Bajo este contexto, el primer ministro de Catar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, se unirá este día a las conversaciones sobre el plan del presidente estadounidense para Gaza en Egipto. “Tras dos días de conversaciones, el primer ministro de Catar viajará a Egipto para reunirse con otros mediadores, entre ellos Steve Witkoff y Jared Kushner, con el objetivo de impulsar el plan de alto el fuego en Gaza y el acuerdo de liberación de rehenes”, indicaron las autoridades en un comunicado. A su vez, una delegación turca encabezada por el jefe de inteligencia del país, Ibrahim Kalin, se unirá también a las negociaciones.