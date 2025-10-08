Apuñalaron a una alcaldesa recién electa en Alemania

La alcaldesa recientemente electa de la localidad alemana de Herdecke, cerca de Dortmund, Iris Stalzer, fue apuñalada este martes, en lo que el canciller Friedrich Merz describió como “un crimen atroz”. La política socialdemócrata de 57 años, electa el pasado septiembre, se encuentra en estado crítico. “Tememos por la vida de la alcaldesa Iris Stanzer y esperamos una completa recuperación”, indicó Merz.

El secretario general del Partido Socialdemócrata alemán, Matthias Miersch, sostuvo: “Esperemos que sobreviva a este crimen espantoso”. Vale recordar, que el partido de centroizquierda es un socio minoritario del gobierno nacional liderado por los conservadores.

Según medios locales, Stalzer fue apuñalada con un cuchillo “varias veces”. Además, indicaron que gravemente herida, ya que recibió al menos 10 puñaladas en el abdomen y la espalda, logró arrastrarse hasta el interior de su domicilio. De esta forma, la mujer fue hallada en su casa, siendo después trasladada a un hospital por helicóptero.

Si bien en un principio las autoridades creían que podía tratarse de un ataque que tiene motivos políticos, y desplegaron un operativo de búsqueda en la zona para encontrar a los responsables, esa hipótesis perdió fuerza, ya que con el paso de las horas, se abrió otra posible hipótesis, la de la violencia doméstica. “Según la información actual, no hay pruebas de un delito con motivos políticos”, anunció la Policía. Además, los dos hijos fueron detenidos y debieron declarar después del ataque. Hasta el momento, no está claro si el ataque había sido perpetrado por una o más personas.

Los investigadores dudan del relato de los hijos, ya que un vocero de la Policía declaró oficialmente que el suceso se investiga en todas las direcciones, y por ende “no excluye” motivos familiares.

Iris Stalzer ganó las elecciones del 28 de septiembre en esta ciudad de 22.000 habitantes ubicada en la región del Ruhr en el oeste de Alemania, entre las ciudades de Hagen y Dortmund. Venció en segunda vuelta al candidato de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, el partido de centroderecha de Merz, que gobernó Herdecke durante 16 años. Su investidura oficial estaba prevista para el 1 del mes entrante.