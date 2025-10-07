Lula pidió a Trump que levante los aranceles y sanciones impuestos a Brasil

Tras meses de tensiones, los presidentes de Brasil y Estados Unidos mantuvieron una charla telefónica en la jornada del lunes, en donde el mandatario brasileñ Luiz Inácio Lula da Silva le solicitó a su par estadounidense, Donald Trump, que revise y elimine los aranceles punitivos contra Brasil.

La comunicación fue por videollamada y duró 30 minutos. Se trata del primer diálogo desde el retorno del republicano a la Casa Blanca y ambos presidentes la calificaron de “amistosa”.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Lula consideró al “contacto directo como una oportunidad para restablecer las relaciones amistosas de 201 años entre las dos mayores democracias de Occidente”. Para defender la quita de aranceles, enfatizó: “En la llamada, recordé que Brasil es uno de los tres países del G20 con los que Estados Unidos mantiene un superávit en la balanza comercial de bienes y servicios”.

Según informó el Palacio del Planalto en un comunicado, Lula solicitó “la retirada de la sobretasa del 40 por ciento impuesta a los productos nacionales y de las medidas restrictivas aplicadas contra autoridades brasileñas”.

Trump, por su parte, confirmó la conversación en su red Truth Social, donde aseguró haber tenido “una muy buena llamada con el presidente Lula”, centrada en la economía y el comercio bilateral, aunque no ahondó en detalles. “Seguiremos conversando y nos reuniremos próximamente, tanto en Brasil como en Estados Unidos. Disfruté mucho de la conversación. ¡A nuestros países les irá muy bien juntos!”, escribió el mandatario republicano.

El presidente brasileño insistió en invitar a Trump a la próxima Cumbre del Clima COP30, que se celebrará en la ciudad brasileña de Belém. Además, el jefe de Estado sudamericano también se ofreció a viajar a Estados Unidos para reunirse personalmente con Trump.

Para continuar con las negociaciones bilaterales, ambos mandatarios designaron a los funcionarios que se encargarán esa tarea. Trump nombró al secretario de Estado, Marco Rubio, y Lula a su vicepresidente, Geraldo Alckmin, al canciller, Mauro Vieira, y al ministro de Hacienda, Fernando Haddad.