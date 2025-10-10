Militares en Ecuador irán a juicio

Por el crimen de cuatro menores un total de 17 militares irán a juicio en Ecuador. El juez ordenó la apertura del juicio contra los militares acusados por la desaparición forzada de los menores afrodescendientes a quienes detuvieron de manera irregular en la ciudad de Guayaquil y posteriormente aparecieron muertos con impactos de bala en sus cráneos.

El suceso se dio el 8 de diciembre del año pasado. Los militares señalaron haberlos llevado a la zona de Taura, a unos 40 kilómetros de la ciudad, cerca de una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, donde según ellos los dejaron en libertad con vida en una zona rural de la localidad. Sin embargo, tres de los militares decidieron solicitar una cooperación eficaz y señalaron en una segunda reconstrucción de los hechos que, antes de su desaparición, los niños habían sido golpeados y humillados repetidamente por varios de sus compañeros.