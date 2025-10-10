Franja de Gaza: Trump afirmó que los rehenes serán liberados el lunes y martes próximo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el día de ayer que los rehenes de Israel serán liberados entre el próximo lunes y martes y que “Gaza será reconstruida”. La liberación de los rehenes retenidos se incluye dentro de la primera fase del plan de paz propuesto por el propio Trump y aceptado tanto por Israel como por Hamás. Además, agregó que Estados Unidos “estará involucrado” en el proceso de reconstrucción de Gaza, tras el acuerdo alcanzado en negociaciones bajo la mediación también de Catar, Egipto y Turquía.

Trump sostuvo que Israel “no puede pelear contra el mundo” y que “ellos lo entienden”, en referencia a esta primera fase del plan de paz firmado el pasado miércoles, que incluye la liberación de rehenes israelíes y palestinos, así como la retirada paulatina de las fuerzas israelíes de Gaza. La jornada pasada, París fue sede de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de países occidentales y árabes para debatir el establecimiento de una fuerza internacional de paz y la asistencia para la reconstrucción de Gaza una vez que cesen los ataques. Allí, el presidente francés, Emmanuel Macron, declaró que las próximas horas serán decisivas para consolidar la paz en Gaza y que la conferencia sobre este asunto busca trabajar en paralelo con la iniciativa estadounidense.

“Resolvimos siete guerras, o conflictos importantes, pero guerras, y esta es la número ocho. Y la que pensé que sería, quizá, la más rápida de todas sería la de Rusia y Ucrania. Aunque creo que eso también va a suceder”, remarcó Trump. El mandatario lamentó que mientras no se consigue poner fin a las hostilidades entre Kiev y Moscú se están perdiendo unas 7.000 personas a la semana, algo que definió como “bastante grave”. “Están perdiendo principalmente soldados, jóvenes soldados. Van a la guerra y los están matando. Y aunque no nos afecta de muchas maneras, ya que tenemos un gran océano de por medio, nadie quiere que eso ocurra”, sostuvo.