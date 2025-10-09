Putin aseguró que ya le sacó una buena parte territorial a Ucrania en lo que va del año

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que sus tropas han capturado casi 5.000 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano y 212 localidades en lo que va de año. En simultáneo, Moscú señala que ya no tiene el mismo impulso para lograr un “acuerdo de paz” con Kiev, como asegura que lo tenía, tras la cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Putin del pasado agosto, en Alaska.

“Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa mantienen en la actualidad la iniciativa estratégica total. Este año hemos liberado casi 5.000 kilómetros cuadrados de territorio, 4.900, y 212 localidades”, sostuvo Putin en su visita a San Petersburgo. Los avances de Rusia en 2025 ascenderían así a casi el 1% de la superficie terrestre de Ucrania, con el país controlando casi el 20% en total. Putin afirmó que las fuerzas ucranianas se han estado retirando en todos los sectores del frente y añadió que Kiev intenta penetrar profundamente en territorio ruso, pero que esto no contribuiría a cambiar la situación en la invasión.