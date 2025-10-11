Perú destituyó por unanimidad a la presidenta Dina Boluarte

La inestabilidad volvió a sacudir a Perú en la madrugada de ayer, cuando los legisladores destituyeron por unanimidad a la presidenta Dina Boluarte, tras acusarla de “incapacidad moral” para ejercer el cargo.

Horas después, José Jeri, hasta ese momento presidente del Congreso, juró como nuevo mandatario para completar el período presidencial hasta el 28 de julio de 2026.

El Poder Legislativo peruano aprobó las cuatro mociones para sacar a Boluarte del poder con 122 votos a favor de un total de 130, una cifra muy superior a los 87 que se requerían para que la iniciativa fuese exitosa.

De este modo, la primera presidenta mujer de Perú finalizó su mandato de dos años y diez meses. Había asumido a finales de 2022, para suceder a Pedro Castillo (2021-2022), del que era su vicepresidenta.

José Jerí, un abogado y político peruano, nacido en Lima en 1986, tiene una trayectoria que no ha estado exenta de polémicas, ya que enfrenta investigaciones judiciales por presunta violación sexual y enriquecimiento ilícito, aunque ha negado las acusaciones.

La Constitución peruana establece que, ante la ausencia de vicepresidentes, el presidente del Congreso ocupa el cargo de manera interina. Con ese mecanismo, Jerí pasó a liderar el Ejecutivo en un escenario de tensión política y cuestionamientos internos.

En su discurso de asunción, el nuevo mandatario hizo un llamado a la reconciliación y planteó la seguridad ciudadana como su principal prioridad.

Jerí se dirigió a los jóvenes., en especial a la Generación Z, quienes recientemente se movilizaron de forma masiva demandando cambios reales. “Están exigiendo cambios”, expresó, reconociendo el papel activo de la juventud en las movilizaciones

Además, señaló la urgencia de enfrentar la inseguridad ciudadana. “El principal enemigo está afuera, en las calles: las bandas criminales, las organizaciones criminales. Ellos son el día de hoy nuestros enemigos. Y como enemigos, debemos declararle la guerra a la delincuencia”.