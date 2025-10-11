Miles de palestinos vuelven a sus casas en el norte de Gaza

Tras la entrada en vigor de la primera fase del acuerdo que busca poner fin a la guerra entre Israel y Hamás, miles de palestinos, la gran mayoría a pie, emprendieron en las últimas horas su camino de regreso a sus hogares en el norte de la Franja de Gaza.

A su vez, otros regresaron a sus casas en Jan Yunis, en el sur de Gaza, y encontraron sus viviendas completamente destruidas.

Según la Defensa Civil palestina, las fuerzas israelíes se han retirado de varias zonas de la ciudad de Gaza. Durante esta primera fase de la retirada, el Ejército seguirá controlando alrededor del 53 % de la Franja de Gaza, según el Gobierno israelí.

Vale destacar que el acuerdo logrado tras dos años de guerra prevé la liberación de los rehenes israelíes cautivos en Gaza en un plazo de 72 horas.

En tanto, Ricardo Pires, portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) pidió que se abran urgentemente los pasos fronterizos para que ingrese la ayuda, ya que hay unos 50 000 niños en riesgo de desnutrición aguda que necesitan asistencia con alimentos y abrigos a medida que se acerca el invierno.