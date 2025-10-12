Afganistán lanzó ataques armados contra Pakistán

Tras varios días de crecientes tensiones Afganistán lanzó ataques “no provocados” contra posiciones en la frontera con Pakistán, según un comunicado difundido a los medios por las fuerzas de seguridad paquistaníes.

Según Pakistán, el objetivo del ataque era forzar el cruce de formaciones presuntamente kwarij (insurgentes del Tehreek-e-Taliban o talibanes paquistaníes) hacia territorio paquistaní.

El Ejército de Pakistán reaccionó con rapidez y con contundencia, provocando la muerte de decenas de soldados afganos y presuntos insurgentes khwarij, según Islamabad.

Vale resaltar que la noche del viernes, el gobierno talibán afgano acusó a Pakistán de llevar a cabo ataques aéreos en su territorio y advirtió de "consecuencias".

“Se trata de un acto violento y provocador sin precedentes en la historia de Afganistán y Pakistán”, afirmó un comunicado del Ministerio de Defensa afgano. “Si la situación se agrava aún más tras estas acciones, las consecuencias serán responsabilidad del ejército paquistaní”.

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, dijo en un comunicado difundido a los medios que “el fuego de las fuerzas afganas contra la población civil es una flagrante violación de las leyes internacionales» y añadió que «el entramado del juego de fuego y sangre que está jugando Afganistán coincide con el de nuestro enemigo eterno (La India)”.

“A Afganistán también se le dará una réplica adecuada, como a la India, para que no se atreva a mirar a Pakistán con malas intenciones”, añadió Naqvi.