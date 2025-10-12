El Papa León XIV renovó su llamado a la paz en Ucrania y Oriente Medio

El papa León XIV volvió a alzar su voz contra la violencia y pidió paz en Ucrania, al tiempo que destacó una “chispa de esperanza” en Tierra Santa tras el reciente alto el fuego en Gaza. Durante el Ángelus, luego de la misa por el Jubileo de la Espiritualidad Mariana, el Pontífice se refirió a los dos principales conflictos del mundo y animó a las partes a “seguir con valentía el camino trazado” hacia una paz justa y duradera.

Sobre Oriente Medio, subrayó que el acuerdo alcanzado abre una oportunidad para israelíes y palestinos, siempre que se respeten sus legítimas aspiraciones. Invitó a dejar las armas y apostar al coraje del diálogo.

Con dolor, también habló de Ucrania, donde la guerra deja “muerte y escombros” tras más de dos años de enfrentamientos. Recordó a quienes han perdido familiares y denunció los ataques recientes contra ciudades e infraestructuras civiles, que provocaron víctimas inocentes, incluso niños. “Renuevo el llamamiento para poner fin a la violencia y abrirse al diálogo”, exclamó.