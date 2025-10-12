Confirman 29 casos de intoxicación por metanol en Brasil

En medio de la crisis sanitaria que atraviesa Brasil por el aumento de reportes de personas intoxicadas por consumo de alcohol adulterado con metanol, el Ministerio de Salud del vecino país informó que hay 29 casos confirmados y 217 en investigación.

En tanto, el número de muertes se mantiene en 5 y 12 continúan siendo investigadas. El foco de la investigación se mantiene en San Pablo, que concentra 160 de las notificaciones sospechosas (73,73% del total).

Sin embargo, el fenómeno se extiende a otros trece estados, como Pernambuco (31), Rio Grande do Sul (4), Mato Grosso do Sul (4) y Rio de Janeiro (3), entre otros.

El metanol es un alcohol tóxico que puede causar daños irreversibles en la visión, problemas respiratorios, confusión y, en casos extremos, la muerte. La intoxicación suele ocurrir por ingestión accidental o intencional de bebidas adulteradas en comercios o puestos no registrados, que muchas veces se venden en condiciones clandestinas.

Las autoridades recomendaron a la población consumir solo bebidas alcohólicas con registro sanitario, evitar productos de origen desconocido y revisar siempre que los envases estén sellados y correctamente etiquetados.