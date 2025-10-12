Un helicóptero perdió el control en Los Ángeles y se estrelló en una playa

Un helicóptero se estrelló este sábado en la concurrida playa de Huntington Beach, en Los Ángeles, dejando cinco heridos y escenas de pánico entre los bañistas y transeúntes. La aeronave, un BELL 222 de 1980 con matrícula N222EX, perdió el control sobre Pacific Coast Highway y terminó impactando contra una hilera de árboles, según informaron las autoridades locales.

El accidente quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa el momento en que la nave desciende en barrena antes de estrellarse.

De los cinco heridos, dos eran tripulantes que lograron ser rescatados sin lesiones graves, mientras que tres peatones que circulaban por la zona debieron ser trasladados a un centro médico.

De acuerdo con el New York Post, la falla se habría originado en el motor trasero, lo que provocó la pérdida de control de la aeronave y su posterior caída. La Administración Federal de Aviación inició una investigación para determinar las causas del siniestro.