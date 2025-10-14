Hamás liberó a los últimos rehenes y Trump anunció “el comienzo de una era”

Tras dos años de guerra, Israel y Hamás avanzaron en la liberación de rehenes y prisioneros bajo un histórico acuerdo de alto el fuego motivado por EE. UU..

El grupo Hamás liberó a 20 rehenes que mantenía en cautiverio desde el 7 de octubre de 2023, como parte de la primera fase de un acuerdo de alto el fuego con Israel.

Los detalles fueron confirmados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que informaron que los rehenes fueron inicialmente entregados a la Cruz Roja y luego transportados a territorio israelí.

A su vez, también se llevó adelante la liberación de los 250 presos palestinos que Israel tenía en su territorio.

“La liberación de nuestros heroicos presos es fruto de la fortaleza del pueblo de la Franja de Gaza y de los hijos de la resistencia”, expresó en un comunicado Hamás.

Los primeros prisioneros palestinos liberados por Israel llegaron después del mediodía a la plaza de Ramala donde decenas de familiares y amigos les esperaban. En dicha plaza, frente al Palacio de Cultura de la capital de Cisjordania ocupada, se vivieron escenas de alegría.

El Movimiento de Resistencia Islámica denunció que los presos palestinos liberados por Israel en el marco del acuerdo de alto el fuego para la Franja de Gaza han sufrido “las más horrendas torturas psicológicas y físicas”.

Trump en Israel

El presidente estadounidense asistió a la liberación de 20 rehenes secuestrados y afirmó que el conflicto da paso a un proceso de paz en la región.

Tras la entrega de los prisioneros al Comité Internacional de la Cruz Roja y su posterior traslado a las fuerzas israelíes, Trump fue recibido con aplausos de pie por los legisladores israelíes.

Durante su discurso en el Parlamento israelí, el mandatario estadounidense afirmó: “No es el final de una guerra, es el comienzo de una nueva era de fe”. Estas palabras reflejan su visión optimista sobre el futuro de la región luego de años de conflicto.

Y completó: “Por fin, no solo para los israelíes, sino también para los palestinos, la larga y dolorosa pesadilla finalmente terminó”, añadió Trump.