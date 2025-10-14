México registra 64 muertes y 65 desaparecidos tras fuertes lluvias

Al menos 64 personas murieron y 65 se encuentran desaparecidas debido al destructivo impacto de las lluvias torrenciales que afectan a varios estados del centro y el este de México desde la semana pasada, según indicó el gobierno en la jornada de este lunes.

Las víctimas mortales y los mayores daños se localizan sobre todo en los estados de estados de Veracruz (este), Hidalgo y Puebla (centro), reportó la jefa nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.

La presidenta Claudia Sheinbaum viajó durante el fin de semana a algunos de los estados y aseguró que el gobierno comenzará un censo entre las personas afectadas para distribuir ayuda.

“Hay todavía varias comunidades en Veracruz que se encuentran aisladas, que afortunadamente el día de hoy se pudieron hacer puentes aéreos para poder llevar alimentación, agua y poder atender a cualquier persona enferma”, manifestó la mandataria en su visita al estado de Veracruz. Y añadió: “Sabemos que hay mucha desesperación y preocupación. Los vamos a atender a todos”.

Las autoridades creen que la lluvia fue el resultado de dos tormentas tropicales, Pricilla y Raymond.

Partes del estado de Veracruz recibieron alrededor de 629 milímetros de lluvia entre el 6 y el 9 de octubre. Las estiman casi 30.000 viviendas afectadas en esa ciudad, mientras que 2.871 personas están en 50 refugios temporales.

En Poza Rica, una ciudad petrolera ubicada a 275 kilómetros al noreste de Ciudad de México, donde Sheinbaum habló con los residentes en calles llenas de lodo, algunos vecindarios recibieron más de cuatro metros de agua cuando el río Cazones se desbordó.

A través de un comunicado conjunto, la Secretaría (Ministerio) de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) indicaron que las dependencias federales continúan trabajando de manera coordinada con los Gobiernos estatales y municipales, para acelerar la rehabilitación de caminos y redes eléctricas.