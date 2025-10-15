Lula se reunió con el Papa León XIV

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue recibido por el Papa León XIV en el Palacio Apostólico del Vaticano.

Durante el encuentro con Lula, León XIV fue invitado a participar en la Cumbre del Clima que se celebrará en noviembre de 2026 en Belém, en el corazón de la Amazonía.

“Nos sentimos muy felices de saber que Su Santidad pretende visitar Brasil en el momento oportuno. Será muy bien recibido, con el cariño, la hospitalidad y la fe del pueblo brasileño”, afirmó el presidente.

Más tarde, Lula dijo a los periodistas que hubo “mucha química” en el encuentro con el Pontífice. Además, señaló que ayudó el hecho de haber leído, antes de la reunión, la primera exhortación apostólica de León XIV, publicada la semana pasada y dedicada a los pobres y a la desigualdad.