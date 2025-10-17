Caos en Kenia tras la llegada del féretro del líder opositor Raila Odinga

Una multitud desbordó ayer el aeropuerto de Nairobi para recibir el féretro del ex primer ministro de Kenia Raila Odinga, quien murió el miércoles en la India, a los 80 años.

Las operaciones aéreas estuvieron suspendidas durante algunas horas. El féretro iba a ser trasladado a la sede del Parlamento, pero debido a la cantidad de personas que se concentraron en la zona para despedirse, se decidió cambiar la locación de la ceremonia pública al estadio Kasarani, donde se produjeron incidentes que terminaron con varios heridos.

El líder opositor, jefe del Movimiento Democrático Naranja, se presentó cinco veces a las elecciones presidenciales en Kenia (en 1997, 2007, 2013, 2017 y 2022), pero en ninguna tuvo éxito y denunció fraude electoral.

Entre 2008 y 2013 ocupó el cargo de primer ministro como parte de un gobierno de unidad creado a partir de la mediación internacional.