El volcán Lewotobi Laki-Laki entró en erupción en Indonesia

El monte Lewotobi Laki Laki, uno de los volcanes más activos de Indonesia, entró en erupción por segundo día consecutivo, expulsando enormes columnas de ceniza caliente que luego cubrieron las aldeas.

La Agencia de Geología de Indonesia informó que una erupción en la madrugada expulsó lava y nubes de ceniza que alcanzaron 10 kilómetros de altura. En tanto, otra explosión menos de nueve horas después produjo una nube de ceniza en forma de hongo que se elevó hasta 8 kilómetros.

Según afirmó en un comunicado Hadi Wijaya, jefe del Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos, varias aldeas han quedado cubiertas de ceniza y escombros. Asimismo, advirtió a los residentes que estén atentos a las fuertes lluvias, que podrían desencadenar flujos de lava en los ríos que se originan en el volcán.

A su vez, recomendaron a los habitantes y visitantes de las zonas próximas cubrirse la nariz y la boca para evitar respirar ceniza

La montaña de 1.584 metros (5.197 pies) está en el nivel de alerta más alto desde una erupción el 18 de junio, y se estableció una zona de exclusión a siete km (4,3 millas) del cráter a medida que las erupciones se volvieron más frecuentes. Una gran erupción en noviembre de 2024 mató a nueve personas e hirió a docenas. También entró en erupción en marzo.

Los expertos en vulcanología monitorean de cerca la actividad del volcán para evaluar posibles nuevas erupciones y sus impactos en la región.

Indonesia alberga más de 400 volcanes, de los cuales al menos 129 se mantienen activos y 65 están calificados de peligrosos. El país asiático se asienta dentro del denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida por unos 7.000 temblores al año, la mayoría de magnitud moderada.