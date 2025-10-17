Protestas y violencia en Perú contra el nuevo gobierno de José Jerí

A menos de una semana de tomar el poder tras la destitución de Dina Boluarte, el presidente interino José Jerí enfrenta el desencanto de la población. La última protesta en el centro de Lima dejó al menos un fallecido y más de 100 heridos, según cifras de las autoridades.

La persona que perdió la vida fue identificada como Eduardo Ruiz, quien tras recibir un impacto de bala fue trasladado al hospital Loayza, en el centro de Lima, donde se certificó su muerte.

El Ministerio Público dijo ayer en X que dispuso el “levantamiento del cadáver” de Ruíz, de 32 años, en el hospital limeño Arzobispo Loayza, además de “la recolección de evidencias audiovisual y balística en el área donde ocurrió el hecho en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos”.

Medios locales y cámaras de seguridad mostraron videos de Ruíz cuando cayó al piso en una calle de Lima luego de que un hombre que escapaba de algunos manifestantes realizó un disparo.

Anoche, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, confirmó que el asesino de Eduardo Ruiz Sanz es el suboficial de tercera Luis Magallanes, de la División de Investigación Criminal.

El presidente interino Jerí lamentó la muerte de Ruiz y deseó “que las investigaciones determinen con objetividad los hechos y responsabilidades”. Y añadió: “Fuerza a su familia en este momento”.

La manifestación fue llevada a cabo en rechazo al nuevo gobierno, en reclamo por el aumento de la inseguridad y en medio de acusaciones de corrupción contra el Congreso.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) confirmó la muerte del manifestante y exigió que se abra “una investigación inmediata, exhaustiva e independiente que determine responsabilidades”. Además, el colectivo manifestó su “profunda indignación y solidaridad con la familia de la víctima”.