Trump y Putin avanzan en un diálogo para poner fin a la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo ayer una conversación telefónica con el mandatario ruso Vladimir Putin centrada en el conflicto entre Rusia y Ucrania y posibles rutas para alcanzar un acuerdo de paz.

En esa línea, acordaron reunirse en la capital de Hungría, Budapest. La reunión se realizará próximamente, aunque no se concretó fecha.

“El presidente Putin y yo nos reuniremos entonces en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta 'ignominiosa' guerra entre Rusia y Ucrania”, afirmó Trump.

La llamada telefónica con su par ruso ocurrió un día antes de que Trump se reuna con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca. Trump señaló que su llamada con Putin fue "muy productiva" y que creía que "se logró un gran progreso con la conversación telefónica de hoy".

El jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) y enviado presidencial, Kirill Dmitriev, dio a conocer que Putin reiteró su interés en hallar una solución pacífica, duradera y que tome en cuenta las causas profundas del conflicto con Ucrania y los intereses de seguridad de las partes.

El presidente ruso recordó que Moscú lleva la iniciativa estratégica mientras el régimen de Kiev usa métodos terroristas y ataca objetivos civiles.

En simultáneo, tanto Kiev como Moscú intensificaron sus ataques masivos a los sistemas energéticos mientras los miembros de la OTAN intentan responder a los aviones rusos que violaron sus espacios aéreos.