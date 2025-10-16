Putin ratifica el acuerdo de cooperación militar entre Rusia y Cuba

El presidente ruso, Vladímir Putin, aprobó una ley federal que ratifica el acuerdo intergubernamental entre Rusia y Cuba sobre cooperación militar.

El documento formaliza el acuerdo intergubernamental firmado el pasado 13 de marzo de 2025 en La Habana y el 19 de marzo del mismo año en Moscú, estableciendo la base legal para determinar los objetivos, direcciones y formas de cooperación militar bilateral entre ambos países.

Un punto crucial del acuerdo es que también garantiza la protección de los intereses de los ciudadanos rusos que se encuentren realizando tareas en territorio cubano dentro del marco de lo establecido.

Esta ratificación militar se suma a la cooperación bilateral en otras áreas estratégicas. En junio, Rusia y Cuba también consolidaron su alianza energética durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (Spief).