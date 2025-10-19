El Papa León XIV evalúa visitar Argentina y Uruguay en 2026

El presidente uruguayo Yamandú Orsi reveló este sábado que el Papa León XIV le expresó su intención de visitar Uruguay y, posiblemente, también la Argentina, en 2026 retomando así un viaje que había quedado pendiente durante el pontificado de Francisco.

“La intención la tiene. Me quedó claro que el año próximo piensa empezar con ese peregrinar que suelen hacer los papas”, comentó Orsi a la prensa luego de la reunión que mantuvo con el jefe de la Iglesia Católica Según relató Orsi, León XIV expresó su deseo de cumplir con esa visita pendiente. “Su antecesor se quedó con aquella aspiración de ir al Río de la Plata, en Argentina, y no se pudo concretar. Él quizá vaya a Buenos Aires y le gustaría ir a Uruguay”, señaló el presidente.

“En Uruguay hace tiempo que estamos esperando. Teníamos mucha expectativa con Francisco, porque era de ahí, de Buenos Aires, pero no se dio. Este Papa manifiesta toda su intención; veremos. Tiene todo un mundo para recorrer también”, concluyó.