Bolivia vota por un nuevo presidente: Rodrigo Paz o Jorge Quiroga

Bolivia enfrenta por primera vez en su historia un balotaje presidencial. Los dos candidatos que disputan la presidencia son el expresidente Jorge Quiroga, de la Alianza Libertad y Democracia (Libre), y Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quien ganó las elecciones generales del 17 de agosto con el 32,1% de los votos.

El ganador encabezará el primer gobierno de centro derecha elegido en las urnas después de dos décadas de dominio del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido que gobernó de forma casi ininterrumpida desde 2006 bajo el liderazgo de Evo Morales.

En medio de una de las más duras crisis económicas que vive el país, con una inflación interanual de más del 23%, escasez de reservas internacionales y pérdida de valor de su moneda, una amplia mayoría optó por candidatos de la oposición.

Paz procuró reconstruir los vínculos con Chile y los Estados Unidos y no deseó romper de manera definitiva los lazos con el Movimiento al Socialismo (MAS) ni cortar en forma abrupta con los socios estratégicos China y Rusia, de acuerdo con un análisis del sitio Newsweek Argentina.

“No vamos a perjudicar la salud, la educación, la seguridad, ni las prestaciones sociales”, promete Paz con un discurso moderado y estratégicamente alejado de las ideologías.

A su vez, Quiroga quiso alinearse de manera absoluta con Estados Unidos e Israel, incluso apartándose de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“A mí lo que me importa es que la gente coma y pueda trabajar, que el Estado no te joda la vida”, sostuvo Paz ante la prensa local sobre lo que suele definir como un “Estado tranca”.

Ambas posiciones buscaron conseguir el apoyo de Trump ante instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial.

Rechazo de Evo

El expresidente boliviano Evo Morales sostuvo que para él y sus sectores leales “no hay segunda vuelta” electoral este domingo y reivindicó el voto nulo como una victoria frente a la inhabilitación de su candidatura en las elecciones del 17 de agosto.

El expresidente mandatario calificó al candidato presidencial Quiroga de “golpista” y cuestionó la propuesta de restaurar la presencia de la DEA en Bolivia. Sobre Paz, criticó la incorporación de José Luis Lupo al equipo económico y rechazó el programa.