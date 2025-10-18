Afganistán y Pakistán amplían el alto el fuego

Afganistán y Pakistán acordaron ampliar el alto al fuego de 48 horas alcanzado el miércoles tras varios días de enfrentamientos fronterizos, mientras se preparan para reanudar las conversaciones en Doha.

“La delegación afgana aún no ha partido hacia Doha, pero estará preparada para hacerlo. Nuestra política es clara: no somos partidarios del conflicto con nadie, incluido Pakistán, y la situación actual nos ha sido impuesta”, declaró ayer el portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, al canal afgano Ariana News. Tanto Pakistán como Afganistán han afirmado que continúan monitoreando la situación sobre el terreno y que mantienen abiertos los canales de comunicación con vistas a las conversaciones en Doha, donde ambos gobiernos aseguran que buscarán una solución política.

La Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán) elevó a 37 el número de civiles muertos y a 425 el de heridos por los recientes enfrentamientos fronterizos entre Afganistán y Pakistán, según un nuevo balance difundido por la organización.