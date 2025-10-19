Multitudinarias protestas en Estados Unidos contra Donald Trump

Entre banderas y pancartas, cientos de miles de personas se movilizaron en más de 2.700 ciudades de Estados Unidos para rechazar lo que consideran una deriva autoritaria de Donald Trump.

Bajo la consigna “No Kings”, las protestas más numerosas se realizaron en Washington, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Houston, Seattle y Filadelfia. En la capital, decenas de miles se concentraron frente al Capitolio en una de las manifestaciones más grandes de los últimos años. Entre los asistentes hubo numerosos mayores de 70 años que en los años sesenta habían marchado contra la guerra de Vietnam.

El malestar crece en medio del cierre parcial del Gobierno, que dejó a miles de empleados federales sin trabajo, y del despliegue de la Guardia Nacional en ciudades demócratas, con operativos contra inmigrantes que derivaron en choques con la policía. A esto se suman demandas contra medios críticos y ataques a periodistas. “Nos unimos para exigir límites a los excesos ejecutivos de Trump y restaurar la democracia antes de que sea demasiado tarde”, afirmó Hunter Dunn, portavoz de la coalición organizadora.