Robo millonario en el museo Louvre en París

El Museo Louvre de París fue escenario de un robo cinematográfico este domingo por la mañana. En apenas siete minutos, una banda organizada sustrajo nueve joyas de la colección de Napoleón y la Emperatriz Eugenia. Los delincuentes ingresaron por la fachada que da al Sena, aprovechando obras en curso, y utilizaron un montacargas para acceder directamente a la Galería de Apolo, donde se exhiben las Joyas de la Corona Francesa.

Disfrazados de obreros, cortaron los cristales con una cortadora de disco y huyeron sin dejar heridos. “Se llevaron piezas de valor incalculable”, reconoció el ministro del Interior, Laurent Nuñez, quien confirmó que el grupo había hecho un reconocimiento previo. Una de las joyas fue hallada rota fuera del museo: se presume que era la corona de la Emperatriz.

El Louvre cerró sus puertas durante el resto del día. Un video muestra el caos entre turistas mientras la policía acordonaba el área. Las autoridades aún no han dado detalles sobre los sospechosos ni el destino de las piezas robadas.