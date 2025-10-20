Netanyahu anuncia que aspirará a nuevo mandato como primer ministro

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció el fin de semana que aspirará a un nuevo mandato en las próximas elecciones. En una entrevista en el Canal 14, al ser preguntado si tiene previsto “presentarse a las próximas elecciones para primer ministro”, Netanyahu respondió afirmativamente. Jefe del Likud, el gran partido de la derecha israelí, Netanyahu ostenta el récord del mayor número de años al frente del gobierno israelí, con más de 18 años en total, con interrupciones, desde 1996.

El mandato actual de Netanyahu se ha caracterizado por enfrentar manifestaciones gigantescas contra un proyecto de reforma judicial. El bloque de derecha que encabeza Netanyahu ganó las últimas elecciones legislativas en 2022 y su partido obtuvo 32 escaños. Sus aliados de entonces lograron 18 curules para los ultraortodoxos y 14 para la alianza Sionismo Religioso, un récord para la extrema derecha.

Desde el inicio del conflicto desencadenado por el ataque sin precedente del grupo terrorista palestino Hamás desde Gaza, las familias de los rehenes han criticado su gestión para obtener el regreso de sus seres queridos.