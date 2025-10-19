Israel bombardeó Rafah y Jabalia en plena tregua dejando al menos 10 muertos

La Fuerza Aérea de Israel bombardeó este domingo Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, y el campo de refugiados de Jabalia, en el norte, pese al alto el fuego vigente. Según fuentes sanitarias gazatíes, al menos 10 personas murieron y varias resultaron heridas, en lo que se considera la mayor crisis desde la firma de la frágil tregua.

No es la primera vez que se registran violaciones: organizaciones locales contabilizan 47 ataques en la última semana, incluido el bombardeo a un autobús que dejó once civiles muertos. En total, 38 personas han perdido la vida en los últimos días, entre ellas varios niños, mientras Israel mantiene bloqueado el paso de Rafah.

El primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó “actuar enérgicamente” contra lo que calificó como “objetivos terroristas”.

El Ministerio de Sanidad de Gaza confirmó ocho muertos y tres heridos, aunque fuentes hospitalarias elevaron la cifra a 15 fallecidos, además de diez cuerpos recuperados de entre los escombros.