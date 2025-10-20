Petro denuncia asesinato de pescador colombiano en el ataque de EE. UU. en el Caribe

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este sábado que una de las lanchas bombardeadas el pasado 16 de septiembre en el Caribe era de origen colombiano y no venezolano como había afirmado el gobierno de Estados Unidos. “La lancha atacada el 16 de septiembre era colombiana, tenía un motor arriba en señal de daño y estaba apagada, presumiblemente estaba en aguas colombianas, quien estaba allí era un pescador que no ha vuelto a su casa”, declaró Petro a través de sus canales oficiales.

Petro también acusó a los funcionarios del gobierno estadounidense de cometer un asesinato y violar su soberanía en aguas territoriales y exigió explicaciones de Washington sobre el incidente. El mandatario hizo un llamado directo a la Fiscalía General de la Nación para que investigue lo ocurrido, ante la presunta muerte del pescador, Alejandro Carranza, desaparecido desde ese día. En ese sentido, señaló: “Le solicito actuar de inmediato. Otorgar protección inmediata a los familiares víctimas y asociarlas, si quieren, a las víctimas de Trinidad Tobago para iniciar acciones judiciales en el mundo y en la justicia de los EE. UU.”.

Colombia considera que, de confirmarse estos hechos, se trataría de una grave violación del derecho internacional, y el caso podría ser llevado ante instancias multilaterales si no se recibe una respuesta satisfactoria de Washington en los próximos días. «Esperamos las explicaciones del gobierno de los EE. UU.», insistió el presidente.

La denuncia se enmarca en las críticas recurrentes de Petro a los despliegues militares de Estados Unidos en la región, los cuales abiertamente ha calificado de injerencistas e ilegales. Recientemente el mandatario volvió a alertar que Estados Unidos pretende convertir al Caribe en una zona de conflicto: “Se ha abierto un nuevo escenario de guerra: el Caribe”, afirmó.