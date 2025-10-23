Caputo defiende el esquema de bandas en plena tensión cambiaria

La escalada del dólar volvió a poner en tensión al equipo económico y al Banco Central, que debió intervenir para contener la cotización. En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, reafirmó públicamente que no habrá modificaciones en el esquema de bandas cambiarias, incluso después de las elecciones legislativas. La declaración, difundida a través de su cuenta de X, buscó disipar rumores de un inminente cambio de estrategia, pero terminó confirmando la rigidez de un modelo que ya muestra señales de agotamiento.

El esquema de bandas, diseñado para dar previsibilidad, se convirtió en una fuente de tensión. Cada vez que el dólar se acerca al techo, el Banco Central se ve obligado a intervenir con reservas que se achican en un escenario de incertidumbre política y económica. La promesa de “no habrá modificaciones” funciona como un mensaje de calma hacia los mercados, pero también como un reconocimiento implícito de que el Gobierno no tiene margen para ensayar alternativas.

La oposición y analistas advierten que la estrategia es insostenible en el mediano plazo, ya que la presión cambiaria se acumula y la pérdida de reservas limita la capacidad de maniobra. El oficialismo, en cambio, apuesta a que la disciplina fiscal y el control del gasto permitan sostener el esquema hasta que se despeje el panorama electoral.