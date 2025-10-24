Kicillof cargó contra Milei: “Su jefe de campaña es Trump”

A pocos días de las elecciones nacionales, Axel Kicillof volvió a cuestionar el acuerdo entre Milei y el gobierno de Estados Unido. “No gusta que Trump lo basuree a Milei, porque tiene la envestidura presidencial”, expresó. Al mismo tiempo, señaló que el presidente estadounidense “es el jefe de campaña” del mandatario libertario.

En este sentido, en diálogo con El Destape, el gobernador profundizó: “Milei tiene una predisposición, se vuelve cholulo con los ricos. Tiene todo muy mezclado y eso pasa factura”.

Sobre la campaña en territorio bonaerense de LLA, Kicillof dijo que “Milei vino a la provincia a provocar”. Al respecto, agregó: “Ellos hicieron una campaña de vida o muerte, jugándose un pleno, diciendo ´voy a pintar toda la provincia de violeta´ y no pasó”.

También criticó la política económica nacional al plantear que “es un desastre para la vida de la gente”, que no puede “llegar a fin de mes, se endeuda y no paga la tarjeta”. “Es el peor momento de toda la serie de morosidad en tarjetas, de créditos bancarios”, apuntó.

En cuanto a las elecciones, resaltó que “son muy importantes” y recordó lo que dijo Milei que hará si obtiene un buen resultado: “La reforma laboral, que es sacarle derechos laborales a la gente, privatizar el Pami, la reforma tributaria, sacarle impuesto a los ricos y ponerle más carga a los pequeños contribuyentes”.