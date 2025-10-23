Pablo Quirno será el nuevo canciller del Gobierno
El presidente Javier Milei designó al actual secretario de Finanzas para ocupar el cargo que dejó Gerardo Werthein, fortaleciendo la conexión entre la Cancillería y el Ministerio de Economía.
El presidente Javier Milei comenzó a definir el nuevo gabinete que anunciará, probablemente, el próximo lunes tras las elecciones nacionales. Para la Cancillería, el mandatario eligió a Pablo Quirno, actual secretario de Finanzas y hombre de confianza del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.
En un comunicado oficial, el Gobierno informó que Gerardo Werthein presentó su renuncia a partir del lunes 27 de octubre y que Quirno asumirá el cargo de canciller: “De esta forma, el presidente Milei profundizará el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, consolidando una visión pro-mercado de cara a la segunda etapa de su gestión”.
Quirno ya se desempeña como Secretario de Relaciones Económicas de la Cancillería y lidera las negociaciones con inversores internacionales, una tarea que podrá potenciar desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Tras el anuncio, el nuevo canciller expresó su agradecimiento: “Es un honor asumir esta nueva responsabilidad. Gracias al presidente Milei por la confianza y al ministro Luis Caputo por tantos desafíos compartidos. ¡Seguiremos trabajando en equipo!”.
El funcionario mantiene además un vínculo cercano con Santiago Caputo y participa habitualmente en actividades vinculadas a Carajo Stream, luciendo en ocasiones el pin que identifica a las Fuerzas del Cielo.