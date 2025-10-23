Pablo Quirno será el nuevo canciller del Gobierno

El presidente Javier Milei comenzó a definir el nuevo gabinete que anunciará, probablemente, el próximo lunes tras las elecciones nacionales. Para la Cancillería, el mandatario eligió a Pablo Quirno, actual secretario de Finanzas y hombre de confianza del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

En un comunicado oficial, el Gobierno informó que Gerardo Werthein presentó su renuncia a partir del lunes 27 de octubre y que Quirno asumirá el cargo de canciller: “De esta forma, el presidente Milei profundizará el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, consolidando una visión pro-mercado de cara a la segunda etapa de su gestión”.

Quirno ya se desempeña como Secretario de Relaciones Económicas de la Cancillería y lidera las negociaciones con inversores internacionales, una tarea que podrá potenciar desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Tras el anuncio, el nuevo canciller expresó su agradecimiento: “Es un honor asumir esta nueva responsabilidad. Gracias al presidente Milei por la confianza y al ministro Luis Caputo por tantos desafíos compartidos. ¡Seguiremos trabajando en equipo!”.

El funcionario mantiene además un vínculo cercano con Santiago Caputo y participa habitualmente en actividades vinculadas a Carajo Stream, luciendo en ocasiones el pin que identifica a las Fuerzas del Cielo.