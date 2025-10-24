Cistina Kirchner: “Es Milei y el ajuste permanente o la Argentina”

A días de las elecciones legislativas, Cristina Fernández de Kirchner difundió un mensaje en redes sociales en el que advirtió que la disyuntiva es “Javier Milei y el ajuste permanente o la Argentina”. La expresidenta convocó a la ciudadanía a aprovechar la “oportunidad democrática” de este domingo para “ponerle un límite” al Gobierno libertario.

En su publicación, la titular del Partido Justicialista sostuvo que el resultado de los comicios puede marcar un punto de inflexión. Según afirmó, una victoria opositora permitiría “terminar con el ajuste permanente sobre los sectores más vulnerables, con la entrega de la soberanía nacional y con el castigo a quienes viven de su trabajo o ya cumplieron toda una vida laboral”.

Cristina también cuestionó el respaldo internacional que recibió Milei, en particular la ayuda de Donald Trump, al señalar que la Argentina “es un país demasiado grande y digno para depender del humor de un presidente extranjero”.

“El experimento libertario fracasó y todos lo saben”, afirmó la líder del PJ. “La gente no llega a fin de mes, se endeuda para pagar la luz, comprar comida o remedios, mientras los ganadores del modelo fugan las ganancias de la timba financiera”.