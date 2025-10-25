Confirman el inicio de la ampliación de la Autopista La Plata-Buenos Aires

La empresa estatal Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) anunció que en noviembre comenzará la ampliación de la Autopista Buenos Aires–La Plata, una de las vías más transitadas del país. El proyecto contempla la construcción de un cuarto carril en el tramo que va desde el Acceso Sudeste hasta el peaje Hudson, donde actualmente la calzada se reduce y provoca el conocido “efecto embudo” en horarios de alta circulación.

La obra forma parte del plan 2024-2027 y demandará una inversión inicial de 21,4 millones de dólares. Según lo previsto, los trabajos se extenderán durante 15 meses, con finalización estimada en febrero de 2027. En esta primera etapa se sumará el nuevo carril, se repavimentarán los tres existentes, se renovará la carpeta asfáltica y se realizará una nueva demarcación integral.

Los trabajos estarán a cargo de dos consorcios: Kavos SA–C&E Construcciones en el tramo entre los kilómetros 11,4 y 20, y Pelque SA–Briales SA hasta el kilómetro 30,42. Desde AUBASA señalaron que la intervención busca mejorar la fluidez y reducir los tiempos de viaje de más de un millón de usuarios diarios, tanto en días laborales como en fines de semana largos, cuando el tránsito hacia la Costa Atlántica se intensifica.

La Autopista Buenos Aires–La Plata no había tenido una ampliación estructural en más de dos décadas. Con esta inversión, el Gobierno bonaerense apunta a reforzar la seguridad vial y a consolidar un plan de obras estratégicas que impacten en la movilidad de la región.